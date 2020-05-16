Минтранс: аэропорты получат почти 11 млрд рублей

Проект постановления российского правительства о государственной поддержке аэропортов находится на согласовании, его принятие запланировано до конца мая, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщает РИА «Новости».

Постановление предусматривает выделение почти 11 млрд рублей на субсидии российским аэропортам в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа. Данные выплаты анонсировал президент России Владимир Путин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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