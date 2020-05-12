Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь идет о стимулирующих выплатах, предназначенных для врачей, медицинского персонала, а также водителей скорой помощи.

Кроме того, Краснов дал поручение незамедлительно реагировать в случае нарушений прав медработников.

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