Регионы России получат 2 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

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Регионам выделят из резервного фонда правительства России на неотложные меры поддержки малого и среднего бизнеса 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что эти средства Минэкономразвития РФ будет направлять в регионы на помощь МСП в условиях пандемии коронавирусной ситуации. Например, Санкт-Путербург получит более 30 млн рублей, Свердловская область 129 млн рублей, Московская область более 19 млн и т.д.

Также Мишустин поручил ведомству контролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований.

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