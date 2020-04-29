ФРС США сохранила базовую ставку в 0-0,25% годовых
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, пишет РИА «Новости».
В марте ставка была внепланово снижена до 0-0,25% годовых из-за экономического кризиса. После этого ФРС дважды сохранила ставку на этом уровне.
ФРС продолжает выкупать ипотечные и казначейские бумаги, чтобы поддерживать рынок.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США намерены направить $300 млрд на поддержку бизнеса
— «Есть сделка»: США потратят $2 трлн на борьбу с коронавирусом