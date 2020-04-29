ФРС США сохранила базовую ставку в 0-0,25% годовых

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Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, пишет РИА «Новости».

В марте ставка была внепланово снижена до 0-0,25% годовых из-за экономического кризиса. После этого ФРС дважды сохранила ставку на этом уровне.

ФРС продолжает выкупать ипотечные и казначейские бумаги, чтобы поддерживать рынок.

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