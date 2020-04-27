Brent поднялась выше $25 за баррель
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Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent выросла за $25 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так цена июльских фьючерсов увеличилась на 0,93% до отметки в $25,04 за баррель, по данным на 2.54 мск.
Ценовой показатель июньских фьючерсов составил $21,64 за баррель.
Кроме того, стоимость нефти марки WTI за тот же период снизилась на 1,42% до $16,70 за баррель.
Ранее цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель. Это случилось впервые с 2001 года.
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