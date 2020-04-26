Россия приостанавливает экспорт зерна за пределы ЕАЭС
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Экспорт зерна из России приостановлен после досрочного исчерпания квоты, рассчитанной до 30 июня, сообщает российское Министерство сельского хозяйства.
Федеральная таможенная служба прекращает выпуск новых деклараций на экспорт зерна до 1 июля 2020 года, говорится в заявлении. Отмечается, что данные меры не распространяются на экспорт в страны Евразийского экономического союза.
Ранее стало известно, что экспортеры российского зерна исчерпали квоту в 7 млн т на два месяца раньше установленного срока.
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