Россия приостанавливает экспорт зерна за пределы ЕАЭС

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Экспорт зерна из России приостановлен после досрочного исчерпания квоты, рассчитанной до 30 июня, сообщает российское Министерство сельского хозяйства.

Федеральная таможенная служба прекращает выпуск новых деклараций на экспорт зерна до 1 июля 2020 года, говорится в заявлении. Отмечается, что данные меры не распространяются на экспорт в страны Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что экспортеры российского зерна исчерпали квоту в 7 млн т на два месяца раньше установленного срока.

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