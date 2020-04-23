ЦБ попросил ограничить информационную активность Глазьева на время пандемии

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Центральный банк обратился в Минэкономразвития с просьбой сдержать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Действия Банка России связаны с тем, что Глазьев предложил на фоне пандемии коронавируса ввести налог на неторговые валютообменные операции, а сборы от него использовать «в общих целях».

По словам министра, эта мера нейтрализует атаки валютных спекулянтов, которые используют нестабильность на нефтяном рынке для манипулирования курсом рубля.

Это предложение прописано в его докладе о прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии.

В ЦБ сочли, что предложение Глазьева частично содержит некорректные сведения и может нанести ущерб репутации совместных мер властей и регулятора. Кроме того, в банке назвали недопустимыми искажение информации в настоящей ситуации рыночной волатильности.

Как сообщает агентство, Глазьев уже не раз выступал с подобными предложениями. Однако власти не поддерживают его идеи «по борьбе со спекуляцией».

Ранее он заявил, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн