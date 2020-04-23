Банк России ожидает нового оттока вкладов

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Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, что составляет 1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦБ.

Отток вкладов в системно значимых банках составил 0,8%, сокращение же у других кредитных организаций — 1,6%. Как уточняется, в основном он происходил в иностранной валюте.

Отмечается, что этот процесс вероятнее всего связан с покупками людей, которые они совершали в условиях самоизоляции. К марту ситуация нормализовалась.

При этом Центробанк не исключает дополнительного снижения по вкладам физлиц.

Также в марте ЦБ зафиксировал рост корпоративных счетов и депозитов на 2,1%. Именно он позволил компенсировать снижение по вкладам граждан. При этом приток средств компаний сильнее всего повлиял на системно значимые банки, там он составил 2,6%.

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