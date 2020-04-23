Цены на нефть растут после указа Трампа атаковать агрессивные корабли Ирана

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Цены на нефть эталонных марок стали расти после слов президента США Дональда Трампа об атаке иранских военных катеров, которые будут препятствовать действиям американских кораблей, свидетельствуют данные торгов.

На Лондонской бирже ICE стоимость июньских фьючерсов на Brent выросла на 6,97%, до $21,79 за баррель. Фьючерс на WTI на Нью-йоркских торгах подорожал на 10,67% и составил $15,25 за баррель.

Ранее Трамп признался, что поручил американским военным уничтожать корабли, если они будут преследовать американские судна. «Сбивать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море», — добавил он.

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