70 тысяч российских студентов могут потерять работу из-за коронавируса
Агентство стратегических инициатив попросило правительство РФ создать дополнительные рабочие места в университетах, так как вследствие пандемии коронавируса без работы могут остаться около 70 тысяч российских студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо гендиректора организации Светланы Чупшевой, направленное в кабмин.
«Около 70 тыс. студентов могут находиться в зоне риска — это студенты, работающие в сфере услуг и на вспомогательных работах», — написала Чупшева.
Она добавила, что по подсчетам агентства, около 10% старшекурсников бакалавриата и магистратуры могли бы быть трудоустроены в вузах, где они обучаются. В частности, учащихся можно привлекать для обеспечения эффективной работы дистанционных систем обучения.
Кроме того, по мнению Чупшевой, правительство может предоставлять студентам субсидии на частные проекты в социальной сфере и IT.
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