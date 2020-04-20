70 тысяч российских студентов могут потерять работу из-за коронавируса

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Агентство стратегических инициатив попросило правительство РФ создать дополнительные рабочие места в университетах, так как вследствие пандемии коронавируса без работы могут остаться около 70 тысяч российских студентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо гендиректора организации Светланы Чупшевой, направленное в кабмин.

«Около 70 тыс. студентов могут находиться в зоне риска — это студенты, работающие в сфере услуг и на вспомогательных работах», — написала Чупшева.

Она добавила, что по подсчетам агентства, около 10% старшекурсников бакалавриата и магистратуры могли бы быть трудоустроены в вузах, где они обучаются. В частности, учащихся можно привлекать для обеспечения эффективной работы дистанционных систем обучения.

Кроме того, по мнению Чупшевой, правительство может предоставлять студентам субсидии на частные проекты в социальной сфере и IT.

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