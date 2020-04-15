Москва выделила 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу горожан

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Власти Москвы дополнительно выделили 7 млрд рублей на поддержку москвичей. Об этом сообщает оперативный штаб по экономическим вопросам в Telegram.

«Дополнительно выделили уже 7 млрд рублей. Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии», — говорится в сообщении.

Чтобы получить поддержку, необходимо встать на биржу труда онлайн, оставить необходимые реквизиты. После этого в течение 3-5 дней на карту придет выплата в размере 19 500 рублей.

Уточняется, что в Москве также действуют меры поддержки для семей с детьми, пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса.

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