Указы о санкциях за кибератаки против США продлены на год
Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ограничительные меры продлены на год.
Трамп отметил, что злонамеренная деятельность в киберпространстве продолжает представлять необычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.
Данное чрезвычайное положение было введено в апреле 2015 года.
Тогда санкции ввели в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ), а также «Специального технологического центра» из Санкт-Петербурга, автономной НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организации «ЦОР Секьюрити» из Москвы.
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