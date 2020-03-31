Указы о санкциях за кибератаки против США продлены на год

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Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничительные меры продлены на год.

Трамп отметил, что злонамеренная деятельность в киберпространстве продолжает представлять необычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Данное чрезвычайное положение было введено в апреле 2015 года.

Тогда санкции ввели в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ), а также «Специального технологического центра» из Санкт-Петербурга, автономной НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организации «ЦОР Секьюрити» из Москвы.

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