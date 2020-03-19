Россия на месяц отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что страна на месяц отменяет ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные, пишет РИА «Новости».
«С завтрашнего дня на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенных», — сказал Мишустин.
Он добавил, что для крупных торговых сетей вводится «зеленый коридор» на ввоз товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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