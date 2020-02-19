Туроператоры РФ могут потерять свыше 31,2 млрд рублей из-за запрета въезда с КНР

Российские туроператоры предполагают, что из-за временного запрета въезда гражданам КНР на территорию РФ, они потеряют в 2020 году свыше 31,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператорров (АТОР).

Известно, что в 2020 году Россию намеревались посетить 1,5 млн китайцев.

Согласно данным АТОР, лишь в феврале текущего года по въездному туризму российские турагенства потеряли 1,4 млрд рублей. Изначально предполагалось, что доходы от китайских туристов в марте текущего года составит такую же сумму.

На рынке туроператоров рассчитывают на то, что удастся компенсировать в низкий сезон до 50-60% китайского турпотока за счет граждан стран Ближнего Востока, Европы.

Если туристы из КНР все же не смогут посетить Россию и летом, то потери отрасли въездного туризма могут составить 31,2 млрд рублей неполученных доходов за май-сентябрь.

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