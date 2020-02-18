Посольство отказалось комментировать закупку КНДР 12 российских скакунов

Посольство России в Пхеньяне отказалось комментировать сообщения о покупке КНДР 12 скаковых лошадей из РФ, передает «Интерфакс».

Ранее портал NK News сообщил, что покупка произошла осенью прошлого года, ее сумма якобы составила $75,5 тыс.

Fox News подтвердил эти данные, ссылаясь на информацию таможни РФ. Кроме того стало известно, что за 10 лет Северная Корея импортировала не менее 138 верховых лошадей из РФ. Сума в общей сложности составила более $580 тыс.

Резолюции Совбеза ООН запрещают поставлять в КНДР предметы роскоши, однако эксперты не могут точно сказать, подпадают ли под эту категорию дорогостоящие скакуны.