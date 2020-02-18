Посольство отказалось комментировать закупку КНДР 12 российских скакунов

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Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын на священной горе Пэктусан. Слева от северокорейского лидера его... Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын на священной горе Пэктусан. Слева от северокорейского лидера его...
Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын на священной горе Пэктусан. Слева от северокорейского лидера его...
KCNA/REUTERS

Посольство России в Пхеньяне отказалось комментировать сообщения о покупке КНДР 12 скаковых лошадей из РФ, передает «Интерфакс».

Ранее портал NK News сообщил, что покупка произошла осенью прошлого года, ее сумма якобы составила $75,5 тыс.

Fox News подтвердил эти данные, ссылаясь на информацию таможни РФ. Кроме того стало известно, что за 10 лет Северная Корея импортировала не менее 138 верховых лошадей из РФ. Сума в общей сложности составила более $580 тыс.

Резолюции Совбеза ООН запрещают поставлять в КНДР предметы роскоши, однако эксперты не могут точно сказать, подпадают ли под эту категорию дорогостоящие скакуны.