Признаки сомнительных банковских операций уточнят

Банк России впервые за восемь лет подготовил поправки в сфере «антиотмывочного» законодательства, которые уточняют признаки сомнительных операций, способные послужить основанием для приостановки транзакций или блокировки банковского счета клиента. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, предлагается не относить к разряду сомнительных операций те, которые клиент проводит, несмотря на высокую комиссию и заградительные тарифы.

Кроме того, из списка хотят убрать несвойственные для обычного поведения клиента транзакции.

Однако в числе сомнительных окажется ряд других операций. Например, действия по продаже или приобретению виртуальных активов и регулярные операции по снятию наличных со счета физического лица, если средства поступали от юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Уточняется, что изменения же будут введены для исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми. Они будут сформированы с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг.