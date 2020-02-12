Минск опроверг данные о заключении контрактов на поставки американской нефти
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Первым зампремьера Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал, что страна не заключала с США никаких контрактов на поставку нефти, передает ТАСС.
Он опроверг данные о том, что Белоруссия и США договорились о поставках нефти.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию энергетическими ресурсами на 100%.
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