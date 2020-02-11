Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

Министерство финансов разработало предложение по увеличению налога на добычу полезных ископаемых, помимо нефти и газа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на несколько источников в правительстве.

Увеличив налог, министерство финансов ожидает получить дополнительные доходы в государственный бюджет в период высоких экспортных цен. Больше всего инициатива затронет угольную промышленность – правительство планирует получать около 40 млрд рублей ежегодно. Также Минфин предлагает использовать фактические цены продажи алмазов, а не устанавливаемые ежеквартально прейскуранты – такая мера будет приносить примерно 3,3 млрд рублей в год. Будет пересмотрен и подход к минеральным удобрениям: налогом будет облагаться не объем продукции, а прибыль от продажи.

В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений считают, что инициатива Минфина несет риски для отраслей, поскольку приведет к увеличению цен и сокращению инвестиций.

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