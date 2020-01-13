Миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам

Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков. Об этом пишет ТАСС.

Бизнесмен обвинил их в нарушении соглашений об обслуживании из-за санкций США, однако Окружной суд Хельсинки постановил, что нарушений со стороны банков, не проводивших поступавшие от Ротенберга платежи, не было.

В нем также подчеркивается, что проведение платежей создало бы для банков «значительные экономические риски».

Уточняется, что суду оказалось не достаточно подтверждений того, что миллиардер является проживающим на территории Европейской экономической зоны лицом, а именно этот фактор был одним из основных для продолжения приема платежей.

Ротенберг же претендует на равные права с другими гражданами ЕС, поскольку у него есть финское гражданство.

По решению суда миллиардер должен компенсировать банкам судебные издержки в размере свыше €500 тыс, но решение еще можно обжаловать.