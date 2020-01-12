Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах
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Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».
По данным издания, банки отказались от предоставления займов в магазинах через своих представителей в пользу кредитных карт.
В агентстве «Национальный кредитный рейтинг» пояснили, что гражданам не всегда понятны условия приобретения и схема работы кредитных карт, что позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. А кредитные карты, напротив, имеют преимущества для клиентов: бонусы, кэшбэк, скидки у партнеров.
Кроме того, в ЦБ отметили, что классические займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитные карты.