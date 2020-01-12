Ведущие банки РФ отказались от выдачи кредитов в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займов). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

По данным издания, банки отказались от предоставления займов в магазинах через своих представителей в пользу кредитных карт.

В агентстве «Национальный кредитный рейтинг» пояснили, что гражданам не всегда понятны условия приобретения и схема работы кредитных карт, что позволяет банкам зарабатывать на высоких процентных ставках и комиссиях. А кредитные карты, напротив, имеют преимущества для клиентов: бонусы, кэшбэк, скидки у партнеров.

Кроме того, в ЦБ отметили, что классические займы в магазинах несут меньше риска, чем кредитные карты.