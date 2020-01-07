Суд Японии конфисковал залог за Карлоса Гона после его побега из страны

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Токийский окружной суд принял решение конфисковать залог за подписку о невыезде бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, который совершил побег из Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что сумма залога, который составляет 1,5 млрд иен (порядка $14 млн) пойдет в государственную казну Японии.

Как известно, 19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

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