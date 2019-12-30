Bloomberg составил топ самых разбогатевших за 2019 год бизнесменов России

Агентство Bloomberg назвало наиболее разбогатевших за 2019 год миллиардеров России.

Так, лидером стал основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Согласно подсчетам, за минувший год он заработал $8,5 млрд.

Второе место занял президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Его капитал за указанный срок вырос на $6,22 млрд.

Тройку лидеров замкнул глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Согласно информации издания, за 2019 год он прибавил к своему состоянию $5,2 млрд.

В агентстве отметили, что состояние 23 российских участников индекса миллиардеров Bloomberg за год выросло на $52,9 млрд, что является самым большим показателем за последние четыре года.

До этого Forbes составил топ наиболее успешных российских миллиардеров десятилетия.