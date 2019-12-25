Песков: Минск вправе выбрать более выгодные условия по закупке нефти, чем российские

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия имеет право выбрать наиболее выгодные для себя условия по закупке нефти, нежели те, которые предлагает Россия, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Представитель Кремля прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что республика может получать нефть из альтернативных источников.

Песков подчеркнул, что в данном случае Россия не желает «уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке».

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