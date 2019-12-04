В России сократились продажи вина и водки

В России уменьшились продажи определенных алкогольных напитков, среди которых есть вино и водка. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском», который проанализировал свыше 17 млрд кассовых чеков.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с июля по октябрь 2019 года продажи вина уменьшились в среднем на 20%.

При этом продажи водки сократились на 10%.

Отмечается, что незначительный рост имеется у коньяка и виски. Он составил от 1 до 3%.

Также продажи увеличились у алкогольных энергетиков. У них зафиксирован рост на 7%.