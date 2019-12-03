В Совфеде положительно восприняли соглашение РФ и Украины по транзиту нефти

Решение украинской и российской сторон заключить десятилетнее соглашение по транзиту нефти правильное, но не главное. С таким мнением выступил член Совфеда по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, передает РЕН ТВ.

Как рассказал сенатор, этот шаг, сделанный странам по отношению друг к другу, является хорошим сигналом. Однако остается открытым вопрос о транзите газа.

«Хотелось бы достичь компромисса именно в вопросе транзита газа», — подчеркнул Безпалько.

По его мнению, Россия может доставлять нефть в Европу и другими путями.

Соглашение продлевает действие договора между странами с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

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