Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Гособвинение просит для актера Смольянинова почти 10 лет колонии за фейки о ВС РФ

Осторожно, новости: прокурор запросил для Смольянинова 9 лет 10 месяцев колонии
Владимир Астапкович/РИА Новости

Гособвинение запросило для актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) 9 лет и 10 месяцев заключения по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Прокуратура также попросила запретить ему 5 лет выкладывать материалы в интернет после освобождения», — сказано в посте.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории России.

В феврале 2026 года сообщалось, что Смольянинов якобы продолжает вести бизнес в России. Так, его ИП специализируется на исполнительском искусстве и занимается производством фильмов, телепрограмм и рекламных материалов.

С 2015 по 2016 год Смольянинов участвовал в государственных тендерах. Он заключил контракты с Государственным театром наций и Удмуртской государственной филармонией на сумму 278 тысяч рублей.

Ранее Смольянинов лишился автомобиля из-за долгов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
