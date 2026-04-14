Гособвинение просит для актера Смольянинова почти 10 лет колонии за фейки о ВС РФ

Гособвинение запросило для актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) 9 лет и 10 месяцев заключения по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Прокуратура также попросила запретить ему 5 лет выкладывать материалы в интернет после освобождения», — сказано в посте.

Артур Смольянинов осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России в 2022 году. В январе 2023 года Минюст внес его в реестр иноагентов, а в мае 2024 года включил в список террористов и экстремистов.

9 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова за фейки о Вооруженных силах РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории России.

В феврале 2026 года сообщалось, что Смольянинов якобы продолжает вести бизнес в России. Так, его ИП специализируется на исполнительском искусстве и занимается производством фильмов, телепрограмм и рекламных материалов.

С 2015 по 2016 год Смольянинов участвовал в государственных тендерах. Он заключил контракты с Государственным театром наций и Удмуртской государственной филармонией на сумму 278 тысяч рублей.

Ранее Смольянинов лишился автомобиля из-за долгов.