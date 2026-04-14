Прибыль продюсерской компании Киркорова упала вдвое

Rusprofile: в 2025 году прибыль продюсерской компании Киркорова упала вдвое
Владимир Астапкович/РИА Новости

Компания Филиппа Киркорова, продвигающая его творчество, получила в 2025 году 84,3 млн рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» в 2025 году получила прибыль 84,3 млн, что почти в два раза меньше показателей за 2024 год — в этот отчетный период компания заработала 147,9 млн рублей. Выручка продакшна в прошлом году составила 117,5 млн рублей. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году — тогда компания выручила 161,2 млн. Основная деятельность компании связана с организацией концертов, музыкальным продюсированием и продвижением творчества Филиппа Киркорова», — говорится в сообщении.

ООО «Филипп Киркоров Продашкн» основано в апреле 2003 года. В 2023 году выручка и прибыль компании рекордно выросли до 195,2 млн и 158,8 млн рублей соответственно, сообщили в Rusprofile.

Единственным учредителем ООО «Филипп Киркоров Продашкн» является сам Киркоров. Помимо этой организации, он также является учредителем других компаний. Также артист зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее представитель Киркорова объяснила, почему он закурил в аэропорту.

 
Теперь вы знаете
Устали от работы и остались совсем без сил? Что с этим делать, отвечает психолог
