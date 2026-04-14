В Москве заметили молодого человека с ружьем

В Москве, в районе Теплый Стан, был замечен человек с предметом, напоминающим винтовку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В местных чатах сообщают, что молодой человек был замечен у школы на улице Академика Виноградова. Он направлялся в сторону леса.

Его поиски уже начались.

Местных школьников попросили быть осторожными и не выходить из дома без веской причины.

Несколькими часами ранее во Владикавказе неизвестный ворвался с ружьем в букмекерскую контору. Как писал Life со ссылкой на Shot, местный житель проиграл деньги в заведении и ушел, но вскоре вернулся с ножом. Он угрожал сотруднице и требовал, чтобы она отдала ему наличные.

Во время нападения девушка успела нажать тревожную кнопку. В результате на место прибыли представители Росгвардии, но сразу задержать агрессора не получилось, так как он взял пострадавшую в заложники. Чтобы поймать мужчину, правоохранителям пришлось выстрелить мужчине в ногу. Сейчас женщина находится в больнице.

Ранее российский подросток ударил сверстника ножом в живот во время ссоры.