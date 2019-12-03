В ООН рассказали о долге США в $491 млн

Официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик рассказал о том, сколько США задолжали организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что всего американским властям осталось выплатить $491 млн.

Уточняется, что в октябре генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об ухудшении финансового положения организации, что связано с невыплатой взносов за 2019 год более 50 государствами-членами. Он также подчеркнул, что ООН была вынуждена сократить определенные виды своей деятельности.

Дюжаррик добавил, что Вашингтон уже внес в бюджет ООН около $563 млн.

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