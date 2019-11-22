Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Цена размещения акций «Газпрома» его дочерним предприятием «Газпром газораспределение» установлена на уровне 220,72 рубля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.

Это равно дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% к закрытию торгов, когда собирались заявки в ходе SPO.

Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук. Их общий объем равен 237,75 миллиардам рублей на покупку 850 590 751 акции. Исходя из этого, стоимость пакета составляет 187,742 миллиарда.

До этого стало известно, что компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.