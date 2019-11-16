Зеленский разрешил выделить ГТС из «Нафтогаза»

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает создать на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из компании «Нафтогаз». Об этом рассказала замглавы офиса Зеленского Юлия Ковалив в Facebook.

Принятый закон сможет создать условия для выполнения обязательств по транспортировке газа и работе оператора системы по европейским законодательствам.

По словам Ковалив, украинской стороне хотели помешать принять это решение, однако страна смогла преодолеть все преграды.

«Украина... движется по пути к европейской интеграции!», — написала Ковалив.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину

— «Нафтогаз» отверг предложение об обнулении судебных претензий с «Газпромом»

— Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы