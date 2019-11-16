Зеленский разрешил выделить ГТС из «Нафтогаза»
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Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает создать на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из компании «Нафтогаз». Об этом рассказала замглавы офиса Зеленского Юлия Ковалив в Facebook.
Принятый закон сможет создать условия для выполнения обязательств по транспортировке газа и работе оператора системы по европейским законодательствам.
По словам Ковалив, украинской стороне хотели помешать принять это решение, однако страна смогла преодолеть все преграды.
«Украина... движется по пути к европейской интеграции!», — написала Ковалив.
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