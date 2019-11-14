Мигранты стали рассчитывать на большую зарплату, чем россияне

Граждане России претендуют на заработную плату на 6% ниже, чем трудовые мигранты из других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, наибольшая разница в зарплатных ожидания отмечена у водителей (14%). В среднем мигранты рассчитывают получать на этой должности 54,5 тыс. рублей, россияне — 47 тыс. рублей.

Низкий разрыв зафиксирован на вакансиях продавца и администратора (2,4%). Россияне надеются получать на данных позициях 25 тыс. рублей, мигранты - 25,5 тыс. рублей.

Наименьший разрыв отмечен среди москвичей — 640 рублей (1,6%). В Санкт-Петербурге ожидания по зарплатам у мигрантов выше на 1150 рублей, чем у россиян (3,2%).

Самый большой разрыв в Нижнем Новгороде — 5150 рублей (18,3%).

Исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 года среди 1,7 млн откликов соискателей на вакансии кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов.