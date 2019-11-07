Что происходит с нефтедобычей на подконтрольных США зонах Сирии, рассказали в госдепе

Представитель госдепартамента США рассказал о ситуации на подконтрольных США нефтедобывающих сирийских районах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что полезное ископаемое добывается местными властями.

Представитель госдепа подчеркнул, что американские власти не предлагали указаний об особых действиях с нефтяными месторождениями, отвечая на вопрос по участию компаний США в добыче.

Уточняется, что 90% нефти Сирии расположены на восточном берегу реки Евфрат. Эта зона, которая ранее была источником доходов террористических организаций, стала подконтрольной союзным США курдским отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захлебнуться нефтью: можно ли США выдавить из Сирии

— РФ отказалась от взаимодействия с США по вопросу сирийской нефти

— Трамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии