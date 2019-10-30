Салливан надеется на провал России в реализации «Северного потока – 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/996/12749996/AP_18346515804702-pic905-895x505-13928.jpg">

Первый замгоссекретаря Джон Салливан выразил надежду, что США сможет помешать России достроить «Северный поток – 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также заявил о своей обеспокоенности тем, что Россия завершит реализацию проекта, несмотря на наложение санкций и действия со стороны США.

«То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод», — пояснил Салливан.

Как известно, Салливан является одним из кандидатов на пост посла США в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Интриги Дании: «Северный поток — 2» отстал от конкурента

— Дания разрешила проложить «Северный поток — 2»