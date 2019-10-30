Салливан надеется на провал России в реализации «Северного потока – 2»
Первый замгоссекретаря Джон Салливан выразил надежду, что США сможет помешать России достроить «Северный поток – 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также заявил о своей обеспокоенности тем, что Россия завершит реализацию проекта, несмотря на наложение санкций и действия со стороны США.
«То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод», — пояснил Салливан.
Как известно, Салливан является одним из кандидатов на пост посла США в России.
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