Стали известны наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты из ВНИИ рассказали, какие профессии востребованы в России в настоящее время и не утратят спроса в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает RT.

Наиболее востребованными становятся новые профессии, которые образуются в ходе технологического прогресса. Например, к ним относятся специалисты по большим данным и облачным приложениям, а также работники в области новой производственной и строительной техники.

Также спрос сохранится на дефицитные профессии. К ним относятся электрослесари по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтеры оперативно-выездной бригады, менеджеры контроля качества биотехнологического производства, инженеры-химики, а также тренеры по адаптивной физической культуре и спорту.

Специалисты отмечают, что востребованными останутся и так называемые ключевые профессии и уникальные. Это объясняется тем, что деятельность представителей первой группы играет первостепенную роль для организации, а представители второй связаны с определенными технологиями, например, с нанотехнологической индустрией.

При этом, актуальными останутся массовые профессии: бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен и многие другие.