В России увеличились продажи антидепрессантов
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В России зафиксировали рост аптечных продаж антидепрессантов и успокоительных. Об этом пишут «Известия».
Как стало известно, продажи этих препаратов выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее.
При этом отмечается, что наиболее подвержены стрессу люди 25–34 лет.
Сообщается, что россияне этой возрастной категории больше остальных покупают седативные препараты.
Как уточняется, это больше 40% всех потребителей антидепрессантов и успокоительных.
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