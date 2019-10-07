Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой. Об этом сказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью Reuters.

По словам министра, про высокие цены, такие как $100 за баррель, можно уже забыть.

«Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены - $50. Бюджет в 2019-м [году] у нас сверстан исходя из цены $43-45 за баррель», — сказал Новак.

Он также отметил, в долгосрочной перспективе цены на топливо будут близки к нынешнему уровню, так как после падения добычи в Иране и Венесуэле повышается рост добычи в США и в ряде других стран.

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