Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании
Глава Минэнерго Александр Новак порассуждал о шансах на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщает радиостанция Business FM.
По его словам, шансы на то, что Копенгаген согласует разрешение на строительство участка проекта еще есть.
Новак заявил, что никаких противоречий, из-за которых может быть получен отказ нет.
Как отметил он, имеются и другие варианты прокладки газопровода.
«Они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация», — пояснил Новак.
Ранее Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину.