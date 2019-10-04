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Глава Минэнерго Александр Новак порассуждал о шансах на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании. Об этом сообщает радиостанция Business FM.

По его словам, шансы на то, что Копенгаген согласует разрешение на строительство участка проекта еще есть.

Новак заявил, что никаких противоречий, из-за которых может быть получен отказ нет.

Как отметил он, имеются и другие варианты прокладки газопровода.

«Они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация», — пояснил Новак.

Ранее Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину.