Сечин рассказал Медведеву об итогах работы «Роснефти» за 1 полугодие 2019 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал главе правительства Дмитрию Медведеву о промежуточных результатах деятельности «Роснефти» за 1 полугодие 2019 года.

«Дивиденды по итогам I полугодия 2019 года составили 162,6 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года более, чем на 5%. Суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб., что в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза выше выплат за 2016 год», — пояснил Сечин.

Глава НК отметил, что дивидендная политика «Роснефти» является самой прогрессивной среди российских компаний с государственным участием – мы направляем на выплаты акционерам, контролирующим из которых является государство, 50% чистой прибыли по МСФО.

«Роснефть» продолжает усиливать роль ведущей компании российской экономики, одного из наиболее активных инвесторов, работодателей (около 350 тыс. чел) и налогоплательщиков, заявил Сечин. По итогам 2018 года налоговые платежи НК в бюджеты всех уровней превысили 4 трлн руб., в 1 полугодии 2019 года они составили более 1,8 трлн руб., уточнил он.

«Добыча углеводородов за I полугодие 2019 г. составила 141,8 млн т.н.э., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 1,8%. Добыча нефти выросла на 2,1% до 114,3 млн т. Добыча газа составила 33,4 млрд куб. м., — пояснил глава компании. — Проходка в эксплуатационном бурении по итогам 1 полугодия 2019 г. составила 5,2 млн метров, свыше 43% от общероссийского показателя. В целях системного повышения эффективности разработки зрелых месторождений, Компания фокусируется на строительстве высокотехнологичных горизонтальных скважин, в том числе с многостадийными ГРП, существенно повышающим зону и скорость дренирования запасов».