США введут санкции против Китая из-за иранской нефти

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона решила ввести санкционные меры против Китая из-за транспортировки иранской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Помпео, санкции водятся из-за того, что КНР транспортировал нефть из Ирана вопреки санкционным мерам против этой страны.

Помпео приравнял такие действия к акции оказания максимального давления США на Иран.

«Эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов», — подчеркнул Помпео.

Он отметил, что санкции коснутся некоторых китайских компаний и пяти их сотрудников.

Ранее Китай требовал держать обвинения в атаках в Саудовской Аравии при себе до фактов.