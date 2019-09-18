Болгария проведет ветку «Турецкого потока» в Сербию

Болгарская компания «Булгартрансгаз» оформила подписание договора на строительство «Турецкого потока». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что еще в апреле 2019 года был подписан контракт с консорциумом Arkad. Однако Высшего административного суда Болгарии отказался обжаловать данное решение, что сделало строительство реально возможным.

Уточняется, что газопровод, чья длина составит 474 км, будет идти от Турции до Сербии. В Болгарии он имеет название «Балканский поток».

Ранее сообщалось, что морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили в Турции.