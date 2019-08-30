У Зеленского опровергли завершение обмена заключенными с Россией

В офисе лидера Украины Владимира Зеленского опровергли информацию о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента страны.

Согласно имеющийся информации, процесс удерживаемых не закончен. Также в пресс-службе добавили, что данные не соответствуют действительности.

Отмечается, что о завершении процесса сообщает официальные каналы.

Ранее «Ъ» выяснил подробности обмена заключенными с Украиной.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.