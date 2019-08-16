Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»

Глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы заявил, что турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено», так как она пользуется высоким спросом среди туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал после просьбы турецких торговцев ограничить применение данного стандарта.

По его словам, никто не имеет права обязывать отели в Турции применять какую-либо систему обслуживания клиентов.

Он отметил, что только рынок, который создал данную систему, может решать, успешна она или нет.

Глава пояснил, что на «все включено» в стране наблюдается очень высокий спрос.

«А значит, будут работать отели, которые считают для себя эту систему оптимальной», — подчеркнул Ягджы.

Он заключил, что просьба отменить эту систему не имеет никакого разумного обоснования.

Ранее торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено».

Они заявили, что система «все включено» отрицательно влияет на их бизнес, так как туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах, магазинах, а также не путешествуют по стране.