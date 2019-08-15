Глава Минприроды РФ заявил о возможном введении запрета на экспорт леса в Китай

Российская сторона, может полностью остановить экспорт леса в Китай, если страна не поможет в решении проблем с нелегальной вырубкой зеленых насаждений. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии страны Дмитрий Кобылкин принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

По словам министра, запрет сможет стать реальным, если китайская сторона не поможет в решении проблем нелегальной вырубки леса.

Министр предложил Китаю сотрудничать с Россией и создать селекционно-семеноводческие комплексы, а также посадить новые деревья. В противном случае Россия будет вынуждена полностью запретить экспорт леса.

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы», — подчеркнул Кобылкин.

Ранее СК России возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае по факту преступления, предусмотренного части 1.1 статьи 293 УК РФ о халатности в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства Красноярского края.