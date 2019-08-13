Цена за нефть Brent впервые за неделю превысила $60

Во вторник, 13 августа, цены на нефть начали активно расти после новости о том, что США собираются отложить введение пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что октябрьские фьючерсы на Brent подорожали на стоимость $1,9 — до $60,47 за баррель.

Уточняется, что в последний раз Brent торговалась выше отметки в $60 за баррель 6 августа.

Кроме того, стоимость фьючерса на WTI на сентябрь увеличилась на $1,55 — до $55,48 за баррель.

Ранее цена за нефть Brent опустилась ниже $56.