ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что таким образом хотят решить вопрос с «зарплатным рабством», когда работодатель выбирает банк без учета интересов сотрудника. Предполагается, что изменения позволят сотруднику самому привязывать платежную карту системы «Мир» к своему телефону. Работодатель будет переводить деньги в пользу оператора этом платежной системы и не узнает, какой банк выбрал работник.

«Работнику останется в Системе быстрых платежей привязать к номеру телефона карту «Мир», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что сотрудникам банка могут запретить пользоваться смартфонами на рабочем месте.