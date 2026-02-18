Размер шрифта
ВС РФ уничтожили склады ВСУ с боеприпасами на Константиновском направлении

РИА Новости: группировка «Юг» уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью высокоточного снаряда «Краснополь» нанесли удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых хранились боеприпасы для FPV-дронов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего наводчика 238-й гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил РФ с позывным «Малый».

По словам мужчины, пораженные цели находились на Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). В операции принимали участие артиллеристы группировки российских войск «Юг».

«Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны. Активность вражеских БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru») за счет нашей работы очень сильно уменьшается», — подчеркнул «Малый».

Он добавил, что в тот же день бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА украинских войск. Подобные операции способствуют продвижению пехотных соединений на фронте, пояснил старший наводчик.

16 февраля пресс-служба российского министерства обороны сообщила, что подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт в ДНР. Им удалось выбить ВСУ из Миньковки.

Ранее военный группировки «Юг» рассказал, как расчет миномета ВСУ бил по сослуживцам в ДНР.
 
