Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу «жесткого» Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен в ходе подготовки к выходу страны из ЕС без сделки провести рекламную кампанию. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, речь идет о 100 млн фунтов (более $120 млн), которые будут потрачены в ближайшие три месяца.

Уточняется, что вскоре должен быть обнародован план о дополнительных расходах на подготовку «жесткого» Brexit в размере 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию.

Причем, как подчеркивается, это будет самая масштабная кампания, начиная со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Джонсон поклялся провести Brexit к намеченному сроку.