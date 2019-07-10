Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

Стоимость нефти Brent увеличилась до $64,77 за баррель.

В ходе утренних торгов 10 июля стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent увеличилась на $0,61 до $64,77 за баррель.

Баррель WTI подорожал на $0,17, до $57,83.

Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого. Запасы нефти в США сокращаются уже четвертую неделю подряд.