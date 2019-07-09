Оскандалившееся из-за задержек багажа Шереметьево ничего не может поделать с проблемой

В аэропорту Шереметьево выработали меры для устранения неполадок при выдаче багажа, передает РИА «Новости» заявление главы дирекции по связям с общественностью Анны Захаровой.

Отмечается, что гендиректор АО «МАШ» по производству Андрей Никулин принес извинения пассажирам и заявил, что руководство группы компаний предпримет меры для решения возникших проблем.

В аэропорту был создан оперативный штаб для решения ситуации.

В частности, аэропорт занялся подбором и обучением недостающего персонала, а также разработал порядок взаимодействия по ускоренной обработке трансферного багажа.

В Шереметьево также перевели часть рейсов ряда авиакомпаний из терминала D в другие терминалы.

Ранее СМИ сообщили, что грузчики в Шереметьево стали получать по 200 тыс. рублей.